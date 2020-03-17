Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyedeŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:35
Şanlıurfa 'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Güncel
Gaziantep'te Avrupa'dan gelen 11 öğrenci, öğretmen ve 1 görevli koronavirüs tedbirleri kapsamında gözlem altına alındı
Güncel
Yetkililerin "Evden çıkmayın" uyarısı yaptığı bugünlerde, Murat Boz'un sosyal medyada yaptığı çağrı tepki çekti
Güncel
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Güncel
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Güncel
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Güncel
EURO 2020'nin ertelenmesi sonrası Cenk Tosun ve Merih Demiral'ın yaptığı paylaşımlar, sosyal medyayı salladı
Güncel
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı