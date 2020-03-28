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Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

28.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:56
Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı
Şanlıurfa 'nın Viranşehir ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir-Şanlıurfa kara yolunun 23. kilometresinde meydana geldi. Onur A., kullandığı 34 ZD 1692 plakalı tır devrildi. Kazada yaralanan sürücü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğünü öğrenildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

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