Şanlıurfa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Şanlıurfa
'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Acar
idaresindeki 63 AAD 307 plakalı tır, Şanlıurfa- Gaziantep
kara yolunun 26'ncı kilometresinde tali yoldan çıkan Halil Akdemir yönetimindeki 63 UG 803 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep ve Ayşegül Akdemir
, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Şanlıurfa
09 Aralık 2018 Pazar 19:27