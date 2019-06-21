21.06.2019 18:17
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Şanlıurfa'da TIR'ın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.

ŞANLIURFA'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen TIR'ın çarptığı otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa- Mardin yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden sürücüsünün ismi bilinmeyen 33 DAY 95 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, karşı yönden gelen Mustafa Kaya yönetimindeki 23 P 1923 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle, otomobilin ön kısmı hurdaya dönerken, iki araçta yol kenarına savruldu. Kazada, otomobil sürücüsü Kaya ile yanındaki Zeliha Kaya (50) ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Mardin , Şanlıurfa , Güncel

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