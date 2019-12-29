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Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı.

29.12.2019 13:46 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:52 Şanlıurfa'da tır markete daldı: 4 yaralı
'nın ilçesinde kontrolden çıkan tır markete daldı. Kazada markette bulunan 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Viranşehir- karayolu Anıt (Kerme) kırsal mahallesinde meydana geldi. Mardin istikametine seyir eden Çetin T. yönetimimdeki 38 JK 095 plakalı tır, kontrolden çıkarak yol kenarındaki markete daldı. Kazada markette bulunan Süleyman D. (17), Yunus D. (11), İbrahim Halil D. (3) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tır vinç yardımıyla marketten çıkartılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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