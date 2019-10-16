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Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

16.10.2019 16:04Şanlıurfa'da tır park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fabri Bara idaresindeki 06 FY 1057 plakalı gübre yüklü tır, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 80. kilometresinde, arıza nedeniyle park halinde bulunan Mahmut Alptekin yönetimindeki 27 VD 181 plakalı plastik yüklü tıra çarptı.
Kazada, Bara ile arızalan tırı tamir etmeye çalışan diğer sürücü Alptekin yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Fabri Bara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Birecik, Güncel

Kaynak: AA

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