Şanlıurfa'da Tırın Çarptığı Genç Öldü

Şanlıurfa
'nın merkez Haliliye
ilçesinde tırın çarptığı genç hayatını kaybetti.
Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır, Şanlıurfa- Mardin
kara yolu Şenocak Mahallesi mevkisinde, yolun karşısına geçmek isteyen Nuri Başak'a (18) çarptı.
Ağır yaralanan Başak, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından kaldırıldığı Harran Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Başak'ın, yolun karşısındaki evine gitmeye çalıştığı öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Mardin,Haliliye,Şanlıurfa
05 Aralık 2018 Çarşamba 10:29