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Şanlıurfa'da tırlar çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

16.10.2019 16:57Şanlıurfa'da tırlar çarpıştı: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde tırın, park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 80. Kilometresinde meydana geldi. Fabri Bara idaresindeki 06 FY 1057 plakalı gübre yüklü tır, arıza nedeniyle park halinde bulunan Mahmut Alptekin yönetimindeki 27 VD 181 plakalı plastik yüklü tıra çarptı. Kazada, Bara ile arızalan tırı tamir etmeye çalışan diğer sürücü Alptekin yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Fabri Baran'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Birecik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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