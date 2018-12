Şanlıurfa'da "Ton Balığı" Şaşkınlığı

08 Aralık 2018 Cumartesi 18:35



Daha çok kırmızı etin tüketildiği Şanlıurfa 'da, bir balıkçının tezgahında bulunan yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki 4 ton balığını (orkinos) vatandaşlar şaşkınlıkla izledi. Haliliye ilçesinde bulunan Topçu Meydanı'nda balıkçılık yapan Behçet Şili Mersin 'den satın aldığı 4 balığı tezgahına koydu. Balıkların geldiğini haber alan birçok vatandaş, 1,5 metre uzunluğunda ve her biri yaklaşık 100 kilogram ağırlığındaki balıkları görmek için balıkçıya geldi.Yetişkinler, balıkla hatıra fotoğrafı çektirirken, korktukları gözlenen çocuklar ise iş yerinden uzaklaşmayı tercih etti.Şili, gazetecilere yaptığı açıklamada, ton balığına gösterilen ilgiden memnun olduğunu ifade etti.Balığı parçalara ayıracaklarını ve kilogramını 35 liradan satışa sunacağını anlatan Şili, "Bu balık pek bulunmaz, balıkçılar okyanusta yakalamış biz de buraya getirdik. Kentte daha çok kırmızı et tüketimi fazla ancak balık eti çok daha sağlıklı, son yıllarda Şanlıurfalılar da balık eti tüketmeye başladı. Vatandaşlar bu balığa büyük ilgi gösteriyor. Balıkta siyah et bulunuyor. Tamamen kemiksiz bir ettir." diye konuştu.Vatandaşlardan Hüseyin Yıldız ise kentte ilk defa bu büyüklükte balığa rastladığı için şaşırdığını söyledi.