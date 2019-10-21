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Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı

Şanlıurfa'da valilik tarafından alınan kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.

21.10.2019 14:21Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
Şanlıurfa'da valilik tarafından alınan kararla, toplantı ve gösteri yürüyüşleri 1 ay süreyle yasaklandı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Ekim - 18 Kasım 2019 tarihleri arasında 30 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yasak getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Valilik ile kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı il idaresi kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 20 Ekim 2019 ile 18 Kasım 2019 tarihleri arasında 30 gün süreyle, il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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