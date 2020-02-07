Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklamaŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.

07.02.2020 21:32 | Son Güncelleme: 07.02.2020 21:33
'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama
ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 41 gram esrar, 37 gram metamfetamin, 869 uyuşturucu hap, 26 gram eroin ile 1 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 8 kişi ise "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, Siverek'te polisin arama yaptığı araçta 3 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 10 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:09  Meblağ nasıl yazılır? TDK'ya göre mebla mı, mevla mı, meblağ mı?
15:49  Beşiktaş - Gaziantep maçı ne zaman? Beşiktaş - Gaziantep maçı hangi kanalda, saat kaçta?
15:03  Özge Yağız kimdir? Özge Yağız nereli, kaç yaşında?
14:58  Usül nasıl yazılır? TDK'ya göre usul mu, usül mü? Usül ne demek?
14:01  Nur Gencer kimdir? Nur Gencer hayatı ve biyografisi!
7.02.2020 22:42:27