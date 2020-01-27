Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu 6 tutuklama - Haber

Şanlıurfa'da "torbacı" operasyonu 6 tutuklama

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

27.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:00Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA'da 'torbacı' olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 140 liraya ise el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

Öte yandan Ocak ayı içerisinde kent genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda aynı suçtan tutuklananların sayısının 60 olduğu belirtildi.



Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  İzmir İl Sağlık Müdürü Öztop'tan Çin'den döndükten sonra rahatsızlanan hastayla ilgili açıklama...
14:38  Muğla'da mutfak tüpünün patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
14:37  DHA YURT BÜLTENİ -9
14:31  Tek isteği, çocuğunun sesini duyabilmek
14:30  Çaldıran Belediyesinden depremzedeler için yardım kampanyası
27.01.2020 14:47:20