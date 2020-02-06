Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti Mahalleleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 869 uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin ve 42 gram esrar ele geçirildi.