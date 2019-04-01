Şanlıurfa'da Trafik Kazaları: 4 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.
Mahmut A. idaresindeki 06 AT 5806 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 4. kilometresinde sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Refüjde ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Öte yandan sürücüsü öğrenilemeyen 63 VK 260 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 10. kilometresinde tarlaya devrildi.
Araçta bulunan Mehmet B, Emiş B. ile Tavır T. yaralandı.
Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA