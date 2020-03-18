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Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

18.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 18.03.2020 16:52
Şanlıurfa'da trafik kazaları: 5 yaralı
Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Mehmet Yalavaç yönetimindeki 06 KFP 79 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 29'uncu kilometresinde devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan Ahmet ve Çetin Şahin yaralandı.
İbrahim Zincirci idaresindeki 35 GA 6778 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 47'nci kilometresinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Araçta bulunan Hatice ve Elif Eslem Zincirci yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Şanlıurfa, Siverek, Güncel

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