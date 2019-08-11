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Şanlıurfa'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

11.08.2019 08:43 Şanlıurfa'da trafik kazası : 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Narlıkuyu Köprülü Kavşağı yakınlarında Abdullah Sakat'ın (35) kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Mehmet G.'nin kullandığı 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah Sakat hayatını kaybederken, Mehmet G. ise yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

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Kaynak: İHA

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