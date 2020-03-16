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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

16.03.2020 15:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:10
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
Şanlıurfa 'da otomobilin tırla çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Kerim Canfes yönetimindeki 06 BY 1425 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 47. kilometresinde, Abdulhakim D. idaresindeki 27 AU 833 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki yolcular Mustafa Bıdık ve Armağan Canfes ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Bıdık, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otoyolda geri manevra yaptığı iddia edilen tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Etiketler : Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel

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