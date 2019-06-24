24.06.2019 17:02
Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Şanlıurfa 'da otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Fatih Tarakçı idaresindeki 01 HT 045 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunun 72'nci kilometresinde, emniyet şeridinde seyreden Memduh Kılıç'ın kullandığı, Karayolları 9. Bölge Müdürlüğüne ait 07 GE 271 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü Tarakçı ile otomobilde bulunan Ercan ve Celil Tarakçı ağır yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Fatih Tarakçı, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Fatih , otomobil , öldü , şanlıurfa , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
17:32 Bolu'da uyuşturucu operasyonu
17:31 Yaşlı adam, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
17:31 Vali Deniz, İşyurtları Ürün ve El Sanatları Fuarı hazırlıklarını inceledi
17:31 En büyüğü Sivas'ta yapılacak
17:31 Yaralı bulunan ebabile tedavi
17:31 Hindistan'da Müslüman genci linç eden 5 kişi tutuklandı
17:31 BİNALİ YILDIRIM CENAZE NAMAZINA KATILIYOR 1