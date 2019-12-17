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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü

Şanlıurfa'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

17.12.2019 15:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:06Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
'da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Akçakale karayolunun 9'uncu kilometresinde yaşandı. Eyyüp A. yönetimindeki 6 K 1565 plakalı yolcu minibüsü, İsmail Hamur yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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