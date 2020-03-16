Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü
Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
16.03.2020 23:24 | Son Güncelleme: 16.03.2020 23:56
Bozova ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi.
Nusret Bozkurt'un (56) kullandığı 02 AAR 624 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolunun 57. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada ağır yaralanan Bozkurt, 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Bozkurt, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Nusret Bozkurt'un Kahta Devlet Hastanesinde memur olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Etiketler : Nusret Gökçe, Şanlıurfa, Adıyaman, Bozova, Güncel
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