Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Bozova
ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzzet Fidaner yönetimindeki 63 FB 826 plakalı otomobil, Bozova ilçesinin girişinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada otomobil sürücüsü İzzet ve eşi Hülya ile çocukları Halil, Osman ve Ayaz Fidaner yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından Bozova Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı çocuklardan 4 yaşındaki Ayaz Fidaner müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bozova,Şanlıurfa
08 Aralık 2018 Cumartesi 21:32