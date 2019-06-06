Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

Şanlıurfa
'nın Ceylanpınar
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar- Kızıltepe
kara yolunda sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz bilinmeyen hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı.
Kazada, araçlarda bulunan Menci, Mehmet ve Mehmet Ali Aslan
, Habib, Necat, Adnan ve Baki Turgay ile İsa Acar
yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Adnan Turgay müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Ceylanpınar
, Şanlıurfa
, Güncel