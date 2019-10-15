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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

15.10.2019 18:45Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde pamuk yüklü kamyonların çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilmeyen 63 EB 429 plakalı kamyonla, 73 SS 098 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla Harran Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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