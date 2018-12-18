18 Aralık 2018, 13:36
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 2 Ölü

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 Suriyeli yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 Suriyeli yaşamını yitirdi.

Viranşehir- Ceylanpınar karayolunun 30'uncu kilometresinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 63 TR 567 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Muhammed Mutak'ın (36) kullandığı plakasız motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü Mutak ile motosikletteki Yasir Musa (25) olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazeler, savcının incelemesinin arından Viranşehir Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Viranşehir,Şanlıurfa
Kaynak: AA