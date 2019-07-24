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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

24.07.2019 16:08 Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Selami Özdemirtekin idaresindeki 63 EK 813 plakalı otomobil, Suruç-Şanlıurfa kara yolunun 4'üncü kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yanında bulunan Mustafa Şahin 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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