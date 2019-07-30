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Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı

Şanlıurfa'da otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi yaralandı.

30.07.2019 14:13 Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 yaralı
Şanlıurfa'da otomobillerin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazsında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman karayolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Müslüm E. yönetimindeki 63 LK 452 plakalı otomobil ile Binyamin P., yönetimindeki 27 C7178 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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