Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Şanlıurfa
'da tır ile otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Gaziantep
karayolunun 26'ncı kilometresinde yaşandı. İbrahim A.'nın kullandığı 63 AAD 307 plakalı tır, yan yoldan karayoluna çıkan Halil A.'nın kullandığı 63 UG 803 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Balıklıgöl
Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Şanlıurfa
09 Aralık 2018 Pazar 19:50