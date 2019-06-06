Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa
'nın Birecik
ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi ile Gaziantep
'in Nizip
ilçesi arasında yaşandı. Sürücülerinin isimleri belirlenemeyen 2 otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla kapanan yol yeniden trafiğe açılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA
Birecik
, Şanlıurfa
, 3. Sayfa