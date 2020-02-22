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Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

22.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 22.02.2020 12:46Şanlıurfa'da trafik kazası: 3 yaralı
'da otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu 27. Kilometresinde meydana geldi. Kadir A., (37) yönetimindeki 33 AV 775 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Adıyaman kara yolu 27. kilometresinde devrildi. Kazada sürücüyle araçta bulunan Necla (30) ve Naime A., (32) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Bozova Devlet Hastanesi ve Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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