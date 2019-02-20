20 Şubat 2019, 12:30
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Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri çocuk, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mahmut Kaynak (32) idaresindeki 19 AV 828 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa kara yolunun 5'inci kilometresinde Mehmet Eyüp Gürez'in kullandığı 01 KL 462 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kaynak ile otomobillerdeki Curiye Kaynak (51), Abdullah Gürez (19) ve ismi öğrenilmeyen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Siverek,Şanlıurfa
Kaynak: AA