Haberler» Güncel» Haber

Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

22.08.2019 14:30 Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ali Sağdıçoğlu (24) idaresindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada sürücü Ali Sağdıçoğlu ile araçtaki bulunan Ayten Sağdıçoğlu (47), Sultan Sağdıçoğlu (17) ve Nurcan Perk (13) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:24   Koca: "Ülkemiz Cibuti'yi önemli bir ticari ortak olarak görmektedir"
15:24   Macron, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü
15:23   Başkan Kılca: "Her an hemşehrilerimizle iletişim halindeyiz"
15:22   Brezilya Çevre Bakanı'na "çevre" protestosu
15:22   Otel odasında ölü bulunan pilotun cenazesi ailesine teslim edilecek
15:20   Boğaçayı'ndaki sucul bitkiler makine ile temizleniyor
15:20   Kemalpaşa Belediye Başkanı Yangından Zarar Gören Tırazlı ve Menderes'e gitti.