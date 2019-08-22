Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Ali Sağdıçoğlu (24) idaresindeki 44 KC 786 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi Mevlana Celaleddin Rumi Bulvarı'nda, kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarparak durdu.
Kazada sürücü Ali Sağdıçoğlu ile araçtaki bulunan Ayten Sağdıçoğlu (47), Sultan Sağdıçoğlu (17) ve Nurcan Perk (13) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.