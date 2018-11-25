Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'da bir otomobilin yol kenarında duraklayan otomobile çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye
ilçesi Veysel Karani
Mahallesi'nde 63 KL 514 plakalı otomobil, yol kenarında yolcu indiren 61 AB
597 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Kazada, kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 sürücü ile biri kadın 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Mehmet Akif İnan
Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazaya karışan otomobiller, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Avrupa Birliği,Haliliye,Şanlıurfa
25 Kasım 2018 Pazar 23:39