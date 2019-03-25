Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Sefer Aytaç (49) idaresindeki 63 EK 506 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır
kara yolunun 16. kilometresinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 04 AL 552 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Aytaç ile yanında bulunan torunu Bilal (3), gelini Bilge (26), kardeşi Zekeriya (28) ve yeğeni Yavuz Aytaç (1) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA