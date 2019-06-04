Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa
'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Ferhat Yeter'in kullandığı 27 YK 604 plakalı otomobil, Haliliye
ilçesine bağlı Taşlıca Mahallesi'nde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ferhat Yeter ile araçta bulunan Mecnun, Hatice
, Aslıhan ve Serhat Yeter yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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