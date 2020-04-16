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Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı

Şanlıurfa'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

16.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:20
Şanlıurfa'da trafik kazası: 5 yaralı
Şanlıurfa 'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ile Viranşehir ilçesini birbirine bağlayan kara yolunun Dilimli kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mehmet Ç.'nin kullandığı 07 ZZ 448 plakalı otomobil devrildi. Kazada Mehmet Ç., Zerga Ç. ile çocukları Melek, Sevda ve Atiye Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden ambulansla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Viranşehir, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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