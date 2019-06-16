16.06.2019 18:10
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Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa

ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'da, TIR ile otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Suruç- Şanlıurfa karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. İsmail Şentürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kimliği öğrenilmeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Şentürk ile yanında bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağrısıyla olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Acil servislerde tedavilerine başlanan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Şanlıurfa
Kaynak: DHA
Şanlıurfa, Güncel

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