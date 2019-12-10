Haberler » 3. Sayfa » Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı - Haberler

Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

10.12.2019 12:49 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:54Şanlıurfa'da trafik kazası: 6 yaralı
'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Suruç ilçesine bağlı 11 Nisan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 AAC 227 plakalı minibüs ile 01 TP 352 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ile aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:01 İşte NASA'nın Ay görevinde kullanılacağı yeni roket platformu - Haberler
13:01 Yıldız Savaşları'nın yeni bölümü 'Skywalker'ın yükselişi' için geri sayım - Haberler
12:56 TBMM'de "İnsan Hakları: Gençliğin Sesi Sempozyumu" - Haberler
12:55 Rusya'da ilkokula bomba ihbarı İzdihamda öğrenciler yaralandı - Haberler
12:54 Samsun merkezli silahlı kaçakçığı operasyonu: 13 gözaltı - Haberler
12:22 Konya'da çöken binanın önünde yayın yapan muhabire, vatandaşlar saldırdı - Haberler
12:22 Apple iki eski çalışanını casusluk yaptıkları iddiasıyla mahkemeye verdi - Haberler
12:17 Tevfik Göksu'nun kendisini taklit etmesi Ekrem İmamoğlu'nu kızdırdı: Kınıyorum, hiç sempatik değildi - Haberler
11:58 Trafiği fırsat bilen şahıslar E-5 üzerinde fuhuş kartviziti dağıttı - Haberler
11:40 Yanlışlıkla tahliye edildi, tahliye edildikten sonra 11 kişiye tecavüz etti - Haberler
10.12.2019 13:06:30