Şanlıurfa'da trafik kazası: 7 yaralı

Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Emin Şimşek
'in kullandığı 72 AK 250 plakalı otomobil, Viranşehir- Diyarbakır
kara yolunun 25. kilometresinde sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 DP 133 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada sürücü Şimşek ile araçlarda bulunan Keziban Şimşek, Leyla Haydıran, Hevi Palmanak, Berfin, Helen ve Kesire Aydın
hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Mehmet Emin Şimşek
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