Şanlıurfa'da tüfekli kavga: 2 yaralı

ŞANLIURFA'da, alacak anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak meselesinden dolayı husumet bulunan iki grup, sokakta karşılaşınca tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma, iki tarafın yakınlarının da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Tüfek ve sopaların kullanıldığı kavgada, saçmalara hedef olan Yunus Emre Ak ile Abdulkadir Çelik yaralandı. İhbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavgaya karışan ismi açıklanmayan bir kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Kaynak: DHA