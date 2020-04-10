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Şanlıurfa'da türbeler ziyarete kapatıldı

ŞANLIURFA'da inanç turizminde önemli yere sahip türbeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı.

10.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:34
Şanlıurfa'da türbeler ziyarete kapatıldı

ŞANLIURFA'da inanç turizminde önemli yere sahip türbeler, koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlere kapatıldı. Kent içi toplu taşıma araçlarına ise kısıtlama getirildi.

Kentte koronavirüs ile mücadele kapsamında Valilik ile İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni tedbirler alındı. Uygulamaya giren yeni tedbirler kapsamında kentte inanç turizmi açısından önemli yere sahip Eyüp Peygamber'in hastalanıp çile çektiği mağaranın yanı sıra Balıklıgöl'deki Dergah Camii'nde İbrahim Peygamberin doğduğuna inanılan makam ve kent genelindeki diğer türbeler ziyarete kapatıldı. Koronavirüs salgını öncesinde her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği türbelerin kapısına kilit vurulurken, duvarlarına ise, 'Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarette kapatılmıştır' yazıları asıldı. İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile ayrıca şehir içi toplu ulaşım araçlarında ise bazı hatlarda iptal ve kısıtlamalara gidildi. Tedbirler kapsamında kentte giriş-çıkış yapan sürücüler de kontrollerden geçiriliyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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