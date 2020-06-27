Şanlıurfa'da turizm için adımlar atıldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyoner projeleriyle kentin turizm gelirlerini artırmak çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa'da turizm için adımlar atıldı
27.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 27.06.2020 12:56
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün vizyoner projeleriyle kentin turizm gelirlerini artırmak çalışmalarını sürdürüyor.

İnsanlık tarihinin yeniden yazdığı Göbeklitepe'si, Nemrut tarafından ateşe atılan İbrahim Peygamber'in düştüğü yere serin ve selamet olup gül bahçesine dönüşen Balıklıgöl'ü, sabır timsali Eyyüb Peygamber'in "Sabır Makamı", Açık Hava Müzesini andıran Harran'ı, sedece topraklarında yetişen siyah gülün memleketi Halfeti'si, baharın ve bereketin sembolü olan kelaynaklara ev sahipliğii yapan Birecek'i ve "Peygamberler Şehri" unvanı ile "Görülesi ve yaşanılası bir kent" olan Şanlıurfa'nın turizmi, Beyazgül'ün çizdiği rota şekilleniyor

"Şanlıurfa'ya yolunuz mutlaka düşmeli"

Şanlıurfa'nın ateş ile suyun, acı ile tatlının, sevgi ve kardeşliğin dahası farklılıkların ahengini yansıtan müstesna bir şehir olduğuna vurgu yapan Beyazgül, "Şanlıurfa'mız Hz. İbrahim'den kendisine miras kalan misafirperverlikle, dört mevsim huzur ve güveni içinde misafirlerine ev sahipliği yapabilen bir tarih ve turizm şehridir. Bütün bu güzelliklerin sadece görülmesi değil yaşanması, havasının solunması gereken, medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'ya yolunuz mutlaka düşmelidir" mesajı verdi.

Turizm için mega projeler

Tarihi değerlerinin yanı sıra isotu, fıstığı ve zengin mutfak kültürü ile de cazibe merkezi olan Şanlıurfa'da Halil-ürRahman ve Eyyüp Peygamber makamını birbirine bağlayan "Kültür ve

Turizm Yolu", 'Edessa'dan Fırat'a Turizm Yolu" ve "Siverek Takoran Vadisi", "tarihi gün yüzüne çıkartmak" için kamulaştırma çalışmaları, Kızılkoyun Mağaralarının ışıklandırılması, Kale eteğinin gün yüzüne çıkarılması gibi birçok projeyle yeni bir turizm destinasyonu başlatan Başkan Beyazgül, saklı cennetleri bir bir kent ekonomisine kazandırıyor.

Beyazgül'ün talimatları ile Şanlıurfa turizminde hedef yükselten belediye, şehre gelen turistlerin her anlamda hizmet görebilmesi için "Turizm Karşılama ve Enformasyon Bürosu"nu da kuruyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Etiketler: Zeynel Abidin Beyazgül, Şanlıurfa, Güncel, Haber

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