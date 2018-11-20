Şanlıurfa'da Uclg-Mewa Zirvesi...17 ülkeden 400 kişinin katıldığı dev zirve Şalıurfa'da başladı

20 Kasım 2018 Salı 15:48



20 Kasım 2018 Salı 15:48

Şanlıurfa'da Uclg-Mewa Zirvesi...17 ülkeden 400 kişinin katıldığı dev zirve Şalıurfa'da başladıUclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa ZirvesiŞANLIURFA - Toplam 17 farklı ülkeden yaklaşık 400 kişinin katıldığı ve 3 gün sürecek olan Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi başladı. Yerel yönetimlerin ve yerel demokrasinin geliştirilmesi faaliyetlerini yürüten Uclg Dünya Teşkilatının, 9 bölge teşkilatından birisi olan ve Genel Sekreterliği İstanbul'da bulunan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (Uclg-Mewa) Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Kentsel Mobilite Şanlıurfa Zirvesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde başladı.20-22 Kasım 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek zirveye Türkiye, Almanya, Birleşik Krallık, Güney Kore, Filistin, Hindistan, Kazakistan, Kuveyt, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Libya, Lübnan, Malezya, Mısır, Nijerya, Suriye, Ürdün, Yemen gibi 17 farklı ülkeden 400'ün üzerinde kişi katılıyor.Toplam 3 gün sürecek olan zirve kapsamında Wald Showcase Oturumları, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı ile Uclg-Mewa Kentsel Mobilite Zirvesi Oturumları düzenlenecek. Akıllı Ulaşım, Ulaşım Finansman, Yönetişim ve İşletme, Çevre Dostu Ulaşım ve iyi uygulama örneklerinin sunulacağı toplantıda, Mewa Bölgesinde daha iyi bir kentsel mobiliteye nasıl ulaşabiliriz sorusunun cevabı aranacak.Önceliğimiz toplu taşımayı yaygınlaştırmakMarka şehirlerde kentsel mobilitenin önemi, Uclg-Mewa Yönetim Kurulu ve Konsey Ortak Toplantısı taslak gündem maddeleri ile idari oturumun işlendiği ilk günkü toplantının açılışında konuşan Uclg-Mewa Genel Sekreteri Mehmet Duman, "Herkesin güvenli, uygun fiyatlı, erişebilir ve sürdürülebilir erişim sistemlerinin sağlanmasında, altyapının teknolojiyle birleştirilmesi hususuna kadar her bir hedefin kentsel mobilite ile yakından ilişkisi olduğu görülmektedir. Bugün Avrupa'da çevre dostu bisikletli ulaşım modelleri tartışılsa da bölgemizde kentsel mobilite konusunda ilk önceliğimiz toplu ulaşımın yaygınlaştırılması ve bunun farklı teknolojik araçlarla entegrasyonunun sağlanmasıdır" dedi.Ulaşımda güncel teknoloji kullanılıyorEv sahibi olarak konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Ulaşım Daire Başkanlığımız teknolojinin el verdiği, ulaşımda günümüzde olan tüm teknikleri, tüm kumanda merkezleri, uzaktan izleme ve yönetim merkezlerini, akıllı tüm sistemleri devreye koyarak yönetmeye çalışıyor. Artık büyükşehirlerin en önemli yönetiminin ulaşım yönetiminin de olduğunun farkındayız, biliyoruz" diye konuştu.Ulaşım bir insan hakkıdırArap Kentler Teşkilatı (Ato) Genel Sekreteri Ahmad Al-Sabeeh ise, "Çevre kirliliği için ulaşım sistemleri en iyi şeydir. Taşımacılık gelişmişlik belirtisi için çok önemlidir. Ulaşın insanların haklarından biri sayılır, bir insan hakkıdır. Bizim için çok önemli bir rolü olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bunu bütün gelişmişlik hedeflerden birisi olarak görüyoruz" dedi.Özel ulaşıma önem vermemiz lazımUclg-Mewa Eş Başkanı Muhammed Sadi," Ulaşım problemlerine çözüm bulmak için çok önemli görevlerimiz vardır. Özellikle toplu taşımayı geliştirmemiz lazım. Özel ulaşıma önem vermemiz lazım. Arap ülkelerindeki idareleri beraber, birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Herkesin birbirinin tecrübelerinden faydalanmasını tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.kentlerde yaşayan nüfus artacakGaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Osman Toprak de, "Günümüz dünyasında kentlerde hızla artan nüfus bir takım sorunları da beraberinde getirir. Ulaşım bu sorunların başında gelmektedir. Yapılan projeksiyonlara göre 2050 yılına gelindiğinde kentlerde yaşayan nüfus oranının yaklaşık yüzde 70'lere varacağı bildirilmektedir" dedi.Yerel yönetimler şehrin huzur ve refahından sorumludurKonya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Uclg Eş Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Devletin halka en yakım temsilcileri olan yerel yönetimlerin sorumlulukları yalnızca fiziki hizmetlerle sınırlı değildir. Şehir halkının huzuru ve refahı da yerel yönetimlerin sorumluluğundadır. İnsan odaklı çalışmalar gündemimizin en üst sıralarında olmalıdır. Çünkü mutlu insanların bir arada olduğu bir toplum düzenli, barış dolu bir dünyanın olmazsa olmazları arasındadır" şeklinde konuştu.Ulaşım ve çevre sorunu dünyamızı tehdit ediyorAK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ceylan, "Şehirleşme ve kentleşme dünyada gerçekten hızlı bir şekilde gelişmektedir. Değişen ve gelişen kentler tabi beraberinde sorunlarla büyümektedir. Bugün büyük kentler, mega kentler dünyadaki yüz ölçüm açısından arazinin yüzde 2'sini teşkil etmekle birlikte garı safi milli hasılanın yüzde 70'ini oluşturuyor. Diğer taraftan karbondioksit emisyonu açısından da yüzde 70'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla ulaşım sorunu ve çevre sorunları da dünyamızı tehdit eden unsurların başında gelmektedir. O açıdan Uclg-Mewa'nın böylesi önemli bir konuyu gündeme alması son derece takdir edilecek bir konudur" ifadelerine yer verdi.Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Burada ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'ye, emeği geçen herkese gönülden teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.İlk günkü programın açılış konuşmalarından sonra katılımcılara plaket takdim edildi. Programın oturum kısımları ise 3 gün boyunca devam edecek.