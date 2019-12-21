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Şanlıurfa'da uygur türklerine destek eylemi

Şanlıurfa'da Uygur Türklerine destek eylemiŞanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini belirterek Çin'e tepki gösterdi.

21.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 21.12.2019 16:07
'da Türklerine destek eylemi
Şanlıurfa'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye bir grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini belirterek Çin'e tepki gösterdi. Tekbirler eşliğinde eylem gerçekleştiren grup, kartondan yapılan Çin Seddi'ni tekmeleyerek yıktı.
Balıklıgöl Dergah Camisi önünde öğle saatlerinde toplanan grup, Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine zulmedildiğini iddia ederek basın açıklaması yaptı. Grup adına konuşan Şanlıurfa İnsani Yardım Vakfı Temsilcisi Behçet Atilla, Tüm dünyadaki vicdan sahipleri, Çin hukuksuz uygulamalarına son verinceye kadar Çin mallarını boykot etmelidir. Çin'in insanlık dışı hukuksuz uygulamadan tüm dünyada yüksek sesle duyurulmalıdır dedi.
KARTONDAN ÇİN SEDDİ DEVRİLDİ
Açıklamanın ardından toplanan kalabalık, önlerinde Çin Seddi'ni sembolize eden karton kutuları tekbir getirip, tekmeleyerek devirdi. Grup, açıklamanın ardından, eylemi sonlandırdı.
Şanlıurfa'da uygur türklerine destek eylemi

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Şanlıurfa, Uygur, Güncel

Kaynak: DHA


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