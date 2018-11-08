Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa
'nın Haliliye
ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor. Polis
, Şanlıurfa- Mardin
kara yolunun kent girişinde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, 8 paket içerisinde 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Haliliye,Şanlıurfa
08 Kasım 2018 Perşembe 17:25