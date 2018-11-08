08 Kasım 2018, 17:25
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Şanlıurfa'da Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir kamyonda yapılan aramada 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarından uyuşturucu ticareti, nakli ve depolanmasına karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Polis, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun kent girişinde, şüphe üzerine durdurduğu kamyonda yaptığı aramada, 8 paket içerisinde 4 kilo 50 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Haliliye,Şanlıurfa
08 Kasım 2018 Perşembe 17:25