26.05.2019 15:55
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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek- Diyarbakır kara yolu ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Siverek, Şanlıurfa, Güncel
Kaynak: AA