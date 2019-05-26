Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Siverek- Diyarbakır
kara yolu ilçe girişinde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Otomobilde arama yapan ekipler, zulalanmış vaziyette 11 kilo 120 gram eroin ile 2 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan otomobildeki iki şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Siverek
, Şanlıurfa
, Güncel
Kaynak: AA