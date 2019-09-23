Haberler » Güncel » Haber

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

23.09.2019 23:02Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda 19 kilo 280 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir istihbarat doğrultusunda 4 şüpheliye ait ev ve eklentilerine yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 19 kilo 280 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, bin 518 gram kenevir tohumu, av tüfeği, tabanca, 9 tabanca fişeği ve 299 cinsel içerikli malzeme ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:31 ABD, Polonya'daki asker sayısını 5 bin 500'e çıkaran anlaşmayı imzaladı
23:30 Abdullah Avcı: "Biz gemiyi limana yanaştırırız"
23:30 Firmaları iflas eden İngiliz turistler gönderilen uçakla ülkelerine dönüyor
23:30 "Kentsel Dönüşüm ve Metropolde Yaşlanmak: İstanbul Örneği" Araştırması
23:29 Mor tarlalar 750 bin turist ağırladı
23:29 Spor okan buruk'un açıklamaları
23:29 16 yasındaki iklim aktivisti Greta Thunberg: "Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız"