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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuŞanlıurfa'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

15.12.2019 14:48 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:49
'da uyuşturucu operasyonu
Şanlıurfa'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Narkotim Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu sattığı belirlenen ismi açıklanmayan kişinin adresine savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Polislerin gözaltına aldığı şüphelinin evinde yapılan aramada 17 kilo 150 gram esrar ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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