Haberler » Güncel » Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu - Haber

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

06.01.2020 14:24 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:24 Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu

ŞANLIURFA'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 10 kilo 650 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Komutanlığı ekipleri, Akçakale ilçesinde bir kişinin yüklü miktarda toz esrarı piyasaya sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı araştırmanın ardından şüphelinin adresine operasyon düzenledi. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan aramada piyasa değeri 300 bin lira olan 10 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamaya başladı.



Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:34   TAKSİM'DE ŞEMSİYELERLE SAVAŞ - Haber
15:34   İzmirli kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki - Haber
15:34   DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3 - Haber
15:34   Spor antalyaspor'da tamer tuna imza attı - Haber
15:34   Sağlık teknikerinin elmacık kemiğini kıran hasta yakını tutuklandı - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:35:52