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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklamaŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.

09.02.2020 20:15 | Son Güncelleme: 09.02.2020 20:16
'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama
ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheli tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin arama yaptığı adreslerde 68 kilo 450 gram esrar, 25 gram eroin ile 8 uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 6 tutuklama

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA


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