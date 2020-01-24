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Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.

24.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 12:42Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, adreslerde yaptığı aramada 5 kilo 200 gram esrar, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: AA

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